Microsoft alerte quant à un nouveau malware utilisé par Nobelium

Le MSTIC note que Nobelium s'attaque depuis quelque temps aux serveurs AD FS afin d'obtenir des identifiants et un accès de niveau admin. Une fois le serveur compromis, FoggyWeb entre en jeu et met en place des écouteurs HTTP sur des URI définies par les hackers, qui copient la structure d'URI légitimes utilisées par la victime. Par la suite, il s'occupe de surveiller les requêtes GET et POST envoyées au serveur et intercepte celles qui correspondent aux patterns de ses URI.