Microsoft alerte sur des failles zero-day exploitées en Chine et provenant de son logiciel Exchange

Parrainé par la Chine, le groupe Hafnium cible aujourd'hui essentiellement des sociétés et autres entités installées aux États-Unis. Son objectif est de dérober des informations clés provenant de secteurs sensibles, comme la santé et les maladies infectieuses, le monde juridique et les cabinets d'avocats, les établissements d'enseignement supérieur, les ONG et think tanks, ainsi que les entrepreneurs du secteur de la défense.