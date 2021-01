Malwarebytes annonce avoir aussi été touchée par les même pirates de l'affaire SolarWinds

Malwarebytes veut rassurer : utiliser son logiciel reste une solution sécurisée, et aucune menace ne pèse sur ses nombreux utilisateurs. Mais le patron de Malwarebytes, Marcin Kleczynski, a lâché un petit message un tantinet alarmant sur Twitter, mardi. "Cette attaque est beaucoup plus large que SolarWinds, et je prévois que d'autres entreprises se présenteront bientôt", prédit-il.