Sunburst-SolarWinds : des données issues de l'attaque seraient en vente

On retrouve aussi, sur le site, des codes sources de produits Cisco et un outil interne de gestion de failles, pour 1,7 Go de fichiers. Le tout pour 600 000 dollars. Comme Microsoft, Cisco a reconnu avoir été touchée et a admis l'existence de ce site. Mais l'entreprise américaine affirme, pour le moment, ne disposer "d'aucune preuve de vol de propriété intellectuelle" et promet de communiquer en toute transparence si de nouvelles informations remontent. En attendant, Cisco a isolé et supprimé les installations Orion qui étaient actives pour la gestion et la surveillance de son réseau d'entreprise.