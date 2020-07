Orange victime d'un sévère ransomware, plusieurs clients commerciaux touchés

Les attaquants derrière le rançongiciel Nefilim, né il y a quelques mois seulement, ont promis de ne pas s'attaquer aux hôpitaux, aux organisations à but non lucratif, aux écoles ni aux gouvernements, et qu'ils procéderaient à un décryptage « gratuit » si des failles venaient à être décelées chez ces derniers. « Si jamais nous cryptions l'une de ces organisations par accident, nous fournirions le décryptage gratuitement et supprimerions toutes les données téléchargées », indiquait le groupe Nefilim, en début d'année, qui a fait du chiffrement des devices, du vol de données et du chantage au travers d'un site dédié ses spécialités.