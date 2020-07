Montblanc dévoile sa montre connectée eSIM et Wear OS "Summit 2+", en partenariat avec Orange

En des termes plus fonctionnels, les clients d'Orange peuvent ici, grâce à l'eSIM et à leur forfait mobile, directement passer des appels et profiter d'Internet depuis leur montre cellulaire. Et les fonctionnalités ne s'arrêtent évidemment pas là. Il est aussi possible d'envoyer des SMS depuis la Summit 2+ et de profiter d'outils qui font d'elle un véritable assistant pour des activités en extérieur, comme l'accéléromètre, le baromètre, la boussole, l'altimètre et le GPS ; ou sportives, comme le suivi de l'activité, les calories brûlées, la fréquence cardiaque ou la distance parcourue.