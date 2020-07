Orange Bank prend du galon et devient courtier en assurances

Avec cette annonce et ce changement chez Orange Bank, la filiale confirme son développement autour des univers bancaires et télécom, et privilégie les ponts en réduisant le nombre d'entités intermédiaires (matérialisé par le rachat d'Orange Courtage). "Nous sommes désormais présents sur les 3 univers, banque au quotidien, crédit et assurance et nos clients peuvent nous rejoindre par l’un ou l’autre de ces produits. Le pari de la valeur se concrétise aussi puisqu’une part croissante de nos clients est équipée d’une offre payante", a ainsi déclaré le directeur général d'Orange Bank, Paul de Leusse.