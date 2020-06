Crédit Agricole lance Blank, une néobanque pour les professionnels indépendants

© Blank

C’est un marché en pleine expansion et le Crédit Agricole ne veut surtout pas prendre le train en retard. Via son « start-up studio » maison, La Fabrique by CA, le Crédit Agricole dévoile aujourd’hui Blank : sa néobanque à destination des professionnels et des indépendants. Mais il faudra attendre encore quelques mois pour en profiter pleinement. Le Crédit Agricole vise en effet un lancement grand public au dernier trimestre 2020 pour son nouveau produit. Une bêta sera accessible le mois prochain pour les impatients.



Conjuguer gestion administrative et financière Qu’est-ce qu’une néobanque taillée pour les pros et les indépendants, au juste ? Il s’agit essentiellement de faire d’une pierre deux coups. D’une part, proposer via une interface moderne tout un panel de fonctionnalités bancaires attendues, et de l’autre tout un volet dédié à la gestion administrative de son activité. On pense notamment à la toute première étape : la création d’entreprise. Sur le papier, Blank se propose ainsi d’accompagner ses futurs clients dans l’aventure entrepreneuriale en les conseillant sur le choix d’un statut, d’une assurance professionnelle, ou encore en leur fournissant des astuces concernant la tenue d’une bonne comptabilité. Blank permettra aussi à l’utilisateur d’automatiser certaines déclarations en ligne, et même de se substituer à un logiciel de gestion en permettant l’édition et l’envoi de factures à ses clients.

Toujours dans cette optique d’accompagnement, Blank prévoit aussi un accompagnement humain en continu — ce qui a tendance à faire défaut aux néobanques. Un conseiller restera ainsi disponible aux clients par téléphone ou par messagerie afin de répondre à toutes leurs questions, qu’elles soient d’ordre bancaire ou liées à leur activité professionnelle.

Plusieurs formules, entre 7 et 19€ par mois Se posant en concurrente directe des Qonto, Shine, Prismea et autre Anytime, Blank proposera lors de son lancement trois forfaits distincts. Le premier (« basique »), sera facturé 7€ par mois et offrira l’accès à l’agrégation bancaire et aux services de gestion les plus simples (édition de devis et factures). Cette formule ne comprend pas la création d’un nouveau compte bancaire dédié. Plus onéreuse, la formule « classique » (9€ par mois) ajoute un compte en banque (un compte en Blank ?) avec une carte Visa, IBAN français et un chéquier aux avantages précités. Enfin, le forfait « premium », tarifé 19€ mensuels, gonfle la formule avec diverses assurances et avantages supplémentaires et la fameuse assistance téléphonique joignable 5j/7.

