Bars et restaurants : finies les cartes, grâce au dôme intelligent et QR code de cette start-up française

Vazee a développé une solution qui permet d'accéder à la carte d'un bar ou d'un restaurant sans contact, via son smartphone.

Basée à Strasbourg, Vazee est en train de se faire un nom, surtout auprès du monde de la restauration, auquel elle est destinée. La start-up strasbourgeoise, qui a popularisé son application mobile éponyme en proposant à ses utilisateurs de scanner leur ticket d'addition pour en obtenir des avantages pouvant se transformer en argent ou cadeaux, a décidé de lancer une nouvelle innovation, qui ne touche plus cette fois à l'addition mais à la carte des bars et restaurants.

Aller au bar ou au restaurant sans avoir à toucher de carte ? Vazee !

La start-up, fondée en 2014, nous annonce avoir développé la solution Vazee Tap, qui consiste en un petit dôme intelligent qui permet d'accéder, avec son smartphone et sans aucun contact, à la carte du bar ou du restaurant.

Dans le détail, ce dôme intelligent est adhésif, en résine et se colle directement sur chaque table ou sur le comptoir. Il offre une double option sans contact grâce au QR code et à la puce NFC qu'il embarque.

En un seul geste et en profitant des usages rendus possibles grâce au smartphone, il est possible de consulter directement la carte du point de restauration ou de rafraîchissement depuis son mobile. Une solution dans l'air du temps puisqu'elle permet de s'assurer du reste des recommandations sanitaires et des gestes barrières, les cartes papiers, plastifiées ou cartonnées étant réputées pour être des nids à virus. Mais il n'y a pas que les consommateurs et les commerçants qui pourront en profiter.

Une opportunité pour les marques, et une démarche éco-responsable

L'autre grand avantage de la solution Vazee Tap est qu'elle représente une opportunité pour les marques, qui pourraient s'engouffrer là-dedans pour mettre en avant leurs produits et s'offrir un canal de communication d'un nouveau genre. Une arme supplémentaire dans l'arsenal du marketing donc.

Le dôme adhésif pourrait intéresser les enseignes CHD (consommation hors domicile, dans l'industrie des boissons) et CHR (le circuit particulier des cafés, hôtels et restaurants), qui auraient l'opportunité « de bénéficier de conditions commerciales avantageuses sur le service carte ; d'apporter ou de valoriser un service clé en main aux clients ; de participer au groupe de travail et de co-construire les évolutions futures des services, et d'accéder en priorité aux nouvelles fonctionnalités », précise la jeune pousse alsacienne.