COVID-19 : dans un bar espagnol, c'est un robot qui sert la bière

Un bar de Séville a décidé d'embaucher un serveur d'un nouveau genre. Il s'agit d'un bras articulé, capable de se saisir d'un gobelet et de le remplir de bière, avant qu'un client ne récupère le verre en plastique. Le but de cette initiative est bien sûr de limiter les contacts entre individus, et donc les risques de contamination.

De cette façon, le bar entend limiter les contacts physiques, tout en continuant à proposer aux amateurs de bière leur breuvage favori. L'initiative n'en satisfait toutefois qu'une partie, certains regrettant de ne pas retrouver le lien existant entre un client et un barman.

Pour « La Gitana Loca », cette solution permet néanmoins de rouvrir et de se démarquer de la concurrence, tout en respectant les consignes sanitaires. D'après Alberto Martinez, cela ne suffit cependant pas à assurer un retour à la rentabilité. Et pour cause : sa terrasse sévillane ne peut accueillir que douze personnes à la fois. Et dans l'établissement, le demi coûte… 0,70 euro (soit, environ, le prix du gobelet vide à Paris).