VERO n'est pas qu'un simple gadget technologique. Il s'attaque à un problème environnemental majeur : la pollution par les mégots de cigarettes. Ces petits déchets, souvent négligés, sont en réalité le deuxième déchet non jeté le plus répandu sur Terre et le premier à polluer nos plages européennes, selon Statista.

Les chiffres sur la revue médicale PubMed donnent le tournis : sur les 6 000 milliards de cigarettes fumées chaque année dans le monde, environ 4 500 milliards de mégots finissent dans la nature. Chacun de ces mégots libère plus de 700 substances toxiques dans l'environnement, menaçant les écosystèmes terrestres et marins.