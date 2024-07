Des véhicules blindés d'IA sillonnent les routes pour détecter… les nids-de-poule

vidarusny

C’est surtout un problème de ville riche… sérieusement, dans ma campagne comme bien d’autre le problème n’est pas de détecter, les routes, rues, dans un état déplorable. Ils sont faciles à trouver et ont largement dépassé le stade de réparer les nid de poule. Le problème c’est de les entretenir pour commencer pour éviter qu’elle ne se dégrade encore et toujours plus vite… Puis de refaire au moins les plus importantes, c’est une question de sécurité routière. Enfin se poser la question de comment bien les renouveler. Actuellement la mode est de les faire de moins en moins large, pour faire ralentir qu’il disent… Sauf que les engins agricole sont de plus en plus large, ce qui les obligent à passé de la route à l’accotement non stabilisé ce qui dégrade très rapidement les routes, ça fait ralentir c’est sûr… Par contre côté financier pas sûr que ce soit intéressant au prix d’une route.

Pour information, j’ai des routes chez moi ou la surface goudronné fait la largeur d’une voiture, les engins agricole sont plus large que cette même surface goudronnée… Imaginé un engin agricole qui croise un cyclistes… Il y a un avantage, certaine route encaissé sont tellement pas large, qu’il est rare d’y voire des engins agricole, c’est un comble pour la campagne profonde.

Et pour finir, le problème des département de campagne profonde est bien d’avoir les moyens financiers d’entretenir et refaire les routes.