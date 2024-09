Deux modèles de radars urbains ont à ce jour étaient homologués en France : le Mesta Compact, fabriqué par Idemia, et le Parifex Nomad, conçu par Parifex. Le premier est équipé d'une antenne radar Doppler tracker multicible, qui lui permet de suivre jusqu'à 126 véhicules sur 5 voies dans les deux sens de circulation, avec une portée de plus de 100 mètres. Le second, lui, dispose d'un capteur qui mesure la vitesse à l'aide de lasers LiDAR à balayage 3D qui repèrent les véhicules et leurs trajectoires sur près de 100 mètres également. Deux engins redoutables, donc.