Une nouvelle génération de radars urbains débarque en ville, et ils font bien plus que surveiller les carrefours

Les autorités ont soigneusement choisi les emplacements des radars. Le premier est situé sur un carrefour du boulevard Baille à Marseille, une artère connue pour ses nombreux croisements et réputée pour être traversée souvent au-delà de la vitesse autorisée. Le second exerce à l'intersection de la rue Callelongue et de l'avenue Clot Bey, non loin d'un lycée notamment où un radar de génération précédente avait déjà sanctionné de nombreux automobilistes. Le troisième est installé, lui, aux Pennes-Mirabeau, à quelques kilomètres de Marseille.