Les premiers radars thermiques de covoiturage opérationnels dès le début janvier : tout ce qu'il faut savoir

L'expérimentation de ces radars s'inscrit dans une démarche plus large visant à optimiser l'utilisation des infrastructures routières et à lutter contre l'autosolisme. En encourageant le covoiturage, la ville de Lyon espère réduire la congestion routière et les émissions polluantes. Cette initiative pourrait également servir de modèle pour d'autres villes françaises.

Au-delà de Lyon, le covoiturage en France tente de se développer. Des projets comme Trapèze, lancé par Vinci Autoroutes, visent à développer des services de covoiturage interconnectés, offrant des alternatives de mobilité plus diversifiées. De même, la prime au covoiturage, introduite en 2023, subit des modifications en 2024 pour se concentrer sur les trajets courts et encourager une mobilité plus durable.

Mais des questions demeurent quant à leur efficacité réelle dans la promotion du covoiturage au quotidien. De nombreuses applications existent comme BlaBlaCar ou encore Covoit'ici, mais la gestion des déplacements professionnels et personnels, ainsi que la logistique des activités familiales, constituent clairement des obstacles à l'adoption généralisée du covoiturage pour les trajets courts, et qui ne semblent pas prise en compte par les collectivités qui souhaitent punir plutôt que prévenir.