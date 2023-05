Stationnement à Lyon : la tarification au poids, bonne ou mauvaise idée ?

Pour mettre en œuvre ce système, les horodateurs pourront bientôt communiquer avec le système d'immatriculation des véhicules (SIV). Ainsi, à partir du numéro d'immatriculation du véhicule, ses données relatives au poids à vide et à la motorisation pourront être prises en compte pour déterminer le tarif à appliquer.

Si ces critères peuvent paraître arbitraires, voire injustes pour certains, ils sont en fait établis sur des observations très concrètes : plus un véhicule est lourd, plus il pollue, de sa fabrication à son utilisation. La mairie résume par ailleurs très bien la situation : « Le poids est un indicateur particulièrement pertinent, car directement lié aux émissions de CO2, à la consommation de métaux et d’énergie, aux émissions de particules fines ». Lyon semble donc aller au-delà de la seule prise en compte de la pollution en ville, de l'espace occupé par un véhicule imposant et de son impact sur la sécurité des autres usagers – piétons, cyclistes et autres automobilistes.

En outre, le véhicule n'est pas le seul critère qui influencera les prix, puisque les familles modestes ou nombreuses (avec trois enfants ou plus) pourront bénéficier du tarif minimum, tandis que les professionnels disposeront d'un nouveau régime adapté. Cependant, il n'est pas encore précisé comment ces aspects seront pris en compte en dehors des abonnements.

S'il s'agit par ailleurs d'un bon moyen pour limiter la grogne, les SUV restent la catégorie de véhicules la plus vendue en Europe. Cette nouvelle situation à Lyon risque donc d'en mécontenter plus d'un… ou peut-être d'inciter certains à prendre un peu plus les transports en commun ?