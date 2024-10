C'est un changement assez abrupt qui se profile pour les automobilistes parisiens. Dans le cadre de sa politique de lutte contre la pollution et pour une ville plus respirable, la mairie de Paris a décidé de s'attaquer aux SUV, ces véhicules imposants qui occupent de plus en plus les rues de la capitale.

Résultat : à partir du 1er octobre prochain, les propriétaires de ces modèles devront mettre la main au portefeuille pour stationner dans Paris.