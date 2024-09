Et vous aussi, vous allez devoir vous mettre à jour. Évidemment, il faudra dorénavant appuyer plus souvent sur le frein, et moins souvent sur l'accélérateur. Et si vous cherchiez un moyen de savoir où se trouvent les radars qui vont appliquer cette mesure, vous pouvez vous tourner vers les applications de navigation GPS, qui intègrent une fonctionnalité de signalisation de radar. Voici les cinq meilleures du marché :

Waze, qui offre cette possibilité dans le menu « Alertes et signalements » ;

Mappy, qui signale les zones de contrôles ;

Coyote, qui a commencé comme un avertisseur de radar, et qui s'est développé depuis en navigateur GPS ;

Google Maps, grâce à l'option à trouver dans les Paramètres de navigation, puis dans la section « options de conduite » ;

ViaMichelin, qui dispose d'une base de données à jour de radars de vitesse.