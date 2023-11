À Paris, le périphérique ne sera bientôt plus le même : vitesse abaissée et voie dédiée au covoiturage, ça va bouger !

Parmi les autres mesures évoquées pour pousser les Parisiennes et Parisiens vers des mobilités bas carbone, on peut notamment citer la fin des véhicules municipaux à motorisation thermique d'ici 2030. Évoquons aussi la création de 180 km de pistes cyclables supplémentaires d'ici 2026, ainsi que la potentielle disparition de milliers de places de stationnement, qui permettra de récupérer 100 hectares nécessaires à la piétonnisation et à la végétalisation de la Ville Lumière.