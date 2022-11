Est-ce la fin des trottinettes électriques à Paris ?

Reste qu'en l'état, la balance pencherait plus vers une fin de contrat. Dans une interview accordée au Parisien, David Belliard, adjoint au Maire encarté EÉLV, a admis que les inconvénients liés aux trottinettes électriques en libre-service devenaient à présent plus nombreux et importants que leurs avantages. « En termes de sécurité, d'environnement et de partage de l'espace public, il serait compliqué de continuer... », a-t-il notamment déclaré.

Lancées à Paris en 2018, les trottinettes électriques en free-floating se sont rapidement illustrées par leur déploiement anarchique. En 2020 déjà, la mairie de Paris avait été contrainte de prendre des mesures de recadrage : espaces de stationnement imposés, limitation de vitesse à 20 km/h maximum et instauration d'un système de licence trisannuelle pour les opérateurs. La même année, leur nombre avait d'ailleurs été réduit à trois… un trio qui cherche aujourd'hui à éviter le couperet.

Ces derniers proposent notamment des contrôles d'identité pour s'assurer que les utilisateurs de leurs trottinettes ont bien plus de 18 ans, la fixation de plaques d'immatriculation sur les trottinettes pour faciliter l'identification des contrevenants par la police, et enfin l'interdiction de transporter plus d'un passager.