Trottinettes en libre service : une solution pas si écologique, selon une étude

Deux chercheuses associées à l'université de Patras (Grèce), Anne de Bortoli et Zoi Christorofou, ont rendu une étude sur l'impact environnemental des trottinettes électriques dans la ville de Paris au cours de l'année 2019. Celle-ci a été publiée dans le Journal of Cleaner Production, une revue scientifique spécialisée dans les problématiques liant écologie et industrie. La flotte de trottinettes électriques, sans cesse en croissance dans la capitale française et, plus largement, dans l'Hexagone, ne permettrait pas d'améliorer son bilan carbone. Déjà décriée pour son coût, sa vitesse et la manière dont les traitent certains usagers, au point de les jeter dans la Seine, la trottinette électrique ne fait pas que des émules.

Dans le cas précis de cette étude, les chercheuses ont simulé le bilan carbone annuel de ces véhicules en free floating. À partir d'un échantillon de 500 utilisateurs durant l'été 2019, les données ont été extrapolées « à 1 million d'usagers à Paris, avant de calculer ce que cela représenterait pour une année » a détaillé Anne de Bortoli au Figaro. Avec pour résultat un bilan plutôt lourd chiffré à 13 000 tonnes de CO 2 de plus, soit les émissions annuelles moyennes de 16 000 Français. Et encore, les chercheuses auraient vu large en accordant une espérance de vie moyenne d'un an à chaque trottinette et 3 750 km parcourus.