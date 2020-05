Voi, Lime, Jump et Dott s'associent à la RATP pour proposer une alternative aux transports en commun

© Lime

Les opérateurs de trottinettes électriques constituent une vraie offre de service de mobilité complémentaire à ceux fournis par la RATP, quelque peu boudés dans cette période post-confinement.

Alors que le déconfinement est effectif depuis le lundi 11 mai, plusieurs opérateurs de trottinettes électriques exerçant à Paris, où on connaîtra le résultat de l'appel d'offres censé sélectionner trois acteurs de façon définitive d'ici le début du mois de juin, se sont associés à la RATP pour proposer des offres spéciales et services de mobilité alternatifs aux transports en commun traditionnels. Dott, Jump, Lime, Voi et Tier sont les cinq partenaires sélectionnés par la Régie autonome des transports parisiens.



La trottinette électrique, pour s'éviter la peur des transports en commun

Beaucoup redoutaient un raz-de-marée dans les transports en commun une fois le confinement levé, notamment en région parisienne. En réalité, les choses se passent pour le moment assez sereinement, et ce sont la mesure et la prudence qui priment sur la panique. Mais aux heures de pointe ou sur certains trajets plus particulièrement sollicités, les usagers ne sont pas tous emballés à l'idée de se mêler à la foule ou à plusieurs dizaines d'autres personnes dans un environnement fermé.

Les modes de transport alternatifs peuvent ainsi se faire une place au soleil. C'est le cas de la trottinette électrique, qui vit pourtant une période transitoire à Paris, où les exploitants sont pendus à la future décision de la Mairie, qui n'en sélectionnera que trois au terme de l'appel d'offres lancé il y a de cela plusieurs mois dans la capitale.

Les grèves de fin 2019-début 2020 avaient déjà permis à la trottinette électrique de valider un examen de passage, prouvant son efficacité lorsque le travailleur, l'étudiant ou le parent est empêché pour une raison ou pour une autre d'embarquer à bord d'un tramway, d'un bus ou d'un métro de la RATP.



Les opérateurs proposent des offres plus alléchantes que par le passé, pour séduire les usagers

La région parisienne a ainsi noué plusieurs partenariats pour limiter les contacts et assurer aux usagers des déplacements en toute sécurité. L'opérateur suédois Voi offre par exemple 3 euros de crédit pour tous les nouveaux utilisateurs du service, et ce depuis le 11 mai 2020 grâce au code promotionnel RATPVOI. L'offre est valable jusqu'au 11 septembre 2020 et permet également de bénéficier de la suppression des frais de déverrouillage pour les trajets effectués aux heures de pointe en semaine, c'est-à-dire entre 8-9h et 18-19h, le tout pour une durée d'un mois reconductible. Pour accompagner ses utilisateurs à faibles revenus qui bénéficient de la Tarification Solidarité Transport Île-de-France Mobilités, Voi a mis en place un programme leur permettant d'acheter 50 crédits pour 10 euros, à utiliser sur un mois.

Dott offre cinq déverrouillages aux nouveaux utilisateurs avec le code RATPDOTT0520, l'offre étant valable jusqu'au 15 juin. L'opérateur propose aussi une nouvelle offre tarifaire destinée aux bas revenus : un

pass aller-retour (4 euros pour deux trajets de 15 minutes dans la journée) et un pass 10 trajets (15 euros pour dix trajets de 15 minutes dans les 15 jours).

De son côté, Lime donne la possibilité aux usagers de souscrire à un abonnement via lequel ils économisent les frais de déverrouillage (contre 1 euro par déverrouillage habituellement), et ce sur toute la semaine à partir de 5,99 euros par semaine. La compagnie indique que l'offre est illimitée et est disponible depuis le lundi 11 mai.