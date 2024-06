Trottinettes électriques : bientôt des véhicules comme les autres sur les routes française ?

Depuis le mois d'avril 2024, les trottinettes électriques sont, à l'instar d'autres engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), soumises aux mêmes règles que les vélos. Une vitesse maximale de 25 km/h est désormais imposée, de même que le port du gilet jaune obligatoire la nuit et la présence de feux et d'éléments réfléchissants. La circulation sur les trottoirs est quant à elle totalement interdite.



Il faut également avoir 14 ans, être couvert par une assurance de responsabilité civile, ne pas transporter d'autres personnes et avoir un avertisseur sonore. Malgré ces mesures, les incivilités persistent, et les accidents impliquant des trottinettes électriques continuent d'agiter les actualités locales. La difficulté pour les forces de l'ordre d'identifier les contrevenants, faute d'immatriculation, est souvent mise en avant, d'autant que le flagrant délit est difficile à mettre en œuvre.