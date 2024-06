Bornes de recharge et habitat collectif : ce chiffre qui dérange

Pour une solution à long terme, le syndic de votre immeuble peut préférer l'installation d'une infrastructure collective dans les parkings d'immeubles. Divers opérateurs tels qu'Amperus, Enedis, Zeplug et Borne-Solution proposent des solutions où l'infrastructure est financée soit par la copropriété, soit par l'opérateur, qui se rembourse ensuite sur les abonnements. Malgré les subventions de l'État couvrant 50 % des coûts hors taxes, avec une limite de 8 000 euros, et l'aide des régions ou des départements, le processus reste là aussi long et complexe. Il nécessite des démarches administratives étendues, allant parfois jusqu'à deux ans pour la réalisation.

Pour se rassurer, l'Avere annonce qu'au 31 mars 2024, 28 673 immeubles ont déjà validé le déploiement d'une infrastructure collective, ce qui devrait porter à 10,6 % le nombre de résidences collectives équipées en 2025.

Enfin, pour faciliter les démarches, le site Je-Roule-En-Electrique.fr, soutenu par l'Avere, a fait peau neuve fin mai et héberge à présent un portail consacré aux pros de l'immobilier, aux copropriétaires et aux bailleurs avec des contenus spécialisés (infrastructure de recharge en immeuble collectif, aides à l'installation, bénéfices, etc.) pour aider tout un chacun dans ses démarches. C'est encore à ceux qui le désirent de télécharger les PDF et de lire les documents, mais les explications ont le mérite d'être claires. Reste à voir si ce sera suffisant.