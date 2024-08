Nereus

Alors pour moi il y a deux grosses bullshit dans cet article :

« Bastien, un restaurateur croisé sur l’aire de Morainvilliers Sud, tente de relativiser : « En même temps, vous y restez à peine une demi-heure et vous repartez à 100% »

On ne recharge jamais une électrique a 100% sur les bornes rapides, les derniers 20% sont super lents à recharger. 30min pour un 10%->80% OK.

Deuxième BS : le fait que les bornes sur autoroute c’est cher. Et ? On recharge souvent son VE sur l’autoroute ? Non, seulement lorsque l’on fait un long trajet, ce arrive rarement, ou alors on a rien compris et fait le mauvais choix de véhicule.