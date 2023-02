Ces nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques sont les moins chères de France

IECharge souhaite notamment s'installer dans les endroits moins fréquentés, permettant la transition électrique dans les zones rurales et périurbaines. Le groupe se dit notamment fier d'avoir mis en service la station de recharge la plus à l’ouest du pays, à Saint-Renan. De plus, grâce à une technologie de stockage intégrée (et brevetée), IECharge promet une solution à moindre coût, avec un tarif fixé à 0,30 euro le kWh.