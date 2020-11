Bornes de recharge : l’AVERE France tire la sonnette d’alarme

Observant de près l’évolution du segment en France, l’association nationale pour le développement de la mobilité électrique vient de publier son nouveau baromètre faisant le point sur la situation du réseau d’infrastructures dans l’Hexagone. Un maillage qui est la condition sine qua non pour la démocratisation des véhicules électriques, tant voulue et soutenue par l’administration et les constructeurs.