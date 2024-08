Emmanuel_ANGULO1

Moi je travaille chez Ford, et j’ai justement une Mach-E en voiture de fonction. Et franchement, sans vouloir de propagande, j’ai passé 3 semaines de vacances avec et rien à dire… Tout allait bien. Après, oui, j’ai la version 91 kwh qui permet de rouler 500 km à 110 km/h donc j’avais plus de marge que les 208 c’est évident…

Mais dans les faits, je n’ai jamais eu de soucis pour me recharger.