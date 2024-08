Les voitures électriques sont de plus en plus communes sur le vieux continent, avec une popularité qui ne cesse de croître. Autant dire que les problèmes que peuvent rencontrer ces véhicules durant les journées de canicule deviennent de plus en plus les problèmes de tout le monde. Mais si vous êtes le propriétaire de l'une de ces voitures, vous devriez ne pas avoir trop de soucis, même avec le thermomètre qui grimpe !