Surprise (non) : voitures électriques et basses températures ne font pas bon ménage

Voiture électrique et froid, un divorce consommé

Les très hautes températures ont un impact également négatif

Si l'un des principaux points noirs desde notre époque réside dans leur autonomie souvent trop modeste, l'étude publiée par AAA , une organisation à but non-lucratif au service des automobilistes, ne risque pas nous rassurer. Car selon ses tests réalisés sur cinq voitures électriques, l'autonomie perd clairement de sa superbe lorsque les conditions climatiques se veulent extrêmes.La BMW i3s (2018), Chevrolet Bolt (2018), Nissan Leaf (2018), Tesla Model S 75D (2017) et Volkswagen e-Golf (2017) ont ainsi été mises à l'épreuve du froid, à des températures avoisinant les -6 °C. Tout en activant le chauffage à l'intérieur de l'habitacle. Conséquence :, réduisant considérablement le nombre de kilomètres normalement parcourus.À titre d'exemple, si la batterie de votre véhicule électrique vous permet encore de parcourir 100 kilomètres, mais que la température extérieure se trouve en deçà des -6 °C et que le chauffage est activé, alors votre modèle ne tiendraenviron. Le constat semble similaire au contact de températures très élevées, mais dans une moindre mesure tout de même.Selon les observations de AAA, une voiture électrifiée perdraitlorsque les températures tutoient leset que la climatisation aère l'ensemble des passagers. Dans les deux cas, l'utilisateur sera contraint de recharger les batteries de son bien de manière plus régulière, gonflantla note d'électricité dédiée à son véhicule électrique.», tient à signaler Greg Brannon, Directeur de l'ingénierie automobile chez AAA.Morale de l'histoire : il vaut encore mieux utiliser son véhicule électrique dans des pays au climat modéré.