On sait aujourd'hui combien coûte le Xiaomi YU7. En effet, le géant chinois vient d'officiellement mettre en vente ce nouveau modèle, qui affiche directement la couleur. Commercialisé à partir de 253 500 yuans (soit environ 30 200 euros), il est un peu moins cher – 10 000 yuans en moins – que le tarif de la Model Y vendu en Chine, avec pourtant une autonomie plus élevée. Elle est en effet de 835 kilomètres pour le modèle standard de Xiaomi, contre 593 kilomètres pour le Model Y.

Pour ce qui est de la version la plus haut de gamme de ce même modèle, on est sur un prix un peu plus cher, à 329 900 yuans (près de 39 300 euros), mais avec tout de même une meilleure accélération et une meilleure vitesse de charge.