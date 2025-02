Le SU7 Ultra est le dernier modèle, et le plus puissant, de la gamme Xiaomi SU7. Il embarquera trois moteurs électriques, pour une puissance de 1548 chevaux. Il prendra la suite du véhicule de base SU7, sorti au mois de mars dernier, et qui a déjà été écoulé à hauteur de plus de 130 000 unités, soit bien plus que l'objectif initial du constructeur.

Le SU7 Ultra sera un peu plus long que le SU7, grâce notamment à l'ajout d'un splitter avant. Il affichera par ailleurs une couleur qui lui est propre, à savoir un jaune qui la rapproche de certaines voitures de sport. Xiaomi devrait pouvoir commencer à livre des voitures à partir du mois de mars.