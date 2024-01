Xiaomi dévoile enfin sa voiture électrique et promet des performances élevées

Si vous voyagez en Chine cette année, vous risquez de croiser des véhicules électriques portant l'emblème de Xiaomi. Les SU7 (prononcez « sou-chii ») devraient être commercialisées en Chine à partir de février, et pourraient bien faire parler d'elles, compte tenu de leurs performances plutôt intéressantes, mais pas seulement.

La voiture sera disponible en deux modèles, le SU7 de base et le SU7 Max. Alors que le premier aura une traction arrière et une autonomie de 668 km (selon le China Light-Duty Vehicle Test Cycle, ou CLTC), le second pourra parcourir jusqu'à 800 km en une charge avec deux moteurs et une traction intégrale. Ce dernier serait capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 2,78 secondes, soit mieux que certaines versions de la Taycan Turbo de Porsche et de la Model S de Tesla.