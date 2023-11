La première voiture électrique de Xiaomi en passe d'être révélée

Cette berline électrique, dont le nom de code est Modena, serait plus grande et plus puissante que la Tesla Model 3, et se positionnerait en face d'une berline XPENG P7.

D'après les informations dont nous disposons, deux versions seraient disponibles. La version haut de gamme de ce modèle utiliserait une plateforme 800 volts et des batteries CATL Qilin. Elle offrirait ainsi une densité énergétique supérieure et un temps de recharge plus rapide que les batteries Tesla utilisant des cellules 4680. Son prix de départ serait 200 000 yuans, soit environ 25 000 euros, et pourrait monter jusqu'à 41 000 euros.

Le premier modèle devrait être dévoilé fin 2023 et disponible au premier trimestre 2024. Un autre modèle, nom de code LeMans, avec trois moteurs électriques, est attendu pour 2025. Bien que rien ne soit confirmé, son prix se situerait aux alentours de 48 000 euros. Xiaomi envisage également une usine consacrée à la recherche et au développement technologique à Yizhuang, près de Pékin.