Les véhicules électriques Xiaomi vont arriver plus vite que prévu, à quoi s'attendre ?

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Eh bien, que les essais sur les prototypes durant cet hiver ont été complétés, et qu'il sera très prochainement possible de lancer la production. La mise en route des chaînes d'assemblage est ainsi attendue pour le premier semestre 2024.

Et Xiaomi a de grandes aspirations pour le secteur. La marque souhaite non seulement produire des véhicules électriques, mais aussi proposer un service de conduite autonome haut de gamme dès l'année prochaine selon des déclarations passées de Lei Jun.

Le premier modèle à être proposé par la firme chinoise sera une berline électrique, équipée d'un scanner LiDAR. Son prix de lancement devrait être d'environ 300 000 yuans, soit près de 43 000 euros. Et avec une production qui arrive d'ici un an, on devrait rapidement voir apparaître les communications officielles de Xiaomi concernant cette voiture !