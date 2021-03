Xiaomi s'inviterait sur le marché des voitures électriques avant Apple

Si les rumeurs vont bon train concernant une éventuelle prochaine Apple Car, d'autres géants de la technologies semblent s'intéresser de près à ce secteur. Le spécialiste des réseaux Huawei serait notamment dans la course, à l'instar de Baidu qui annonçait en janvier avoir signé un accord avec Geely, la maison mère de Volvo. Et d'après Reuters, Xiaomi serait pour sa part en discussion avec le constructeur chinois Great Wall Motor Co.