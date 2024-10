ABC

Le truc de ces marques-là, c’est de débaucher les designers européens (les meilleurs au monde, loin devant les américains qui adorent notamment la French touch). Même pour les smartphones et les bibelots high tech. Les chinois n’ont pas le temps et pas la fibre culturelle qui leur permet de conquérir les marchés occidentaux, sans l’aide des occidentaux.

Si toutes les voitures chinoises ressemblent aux modèles européens (ici, on est proche du copié/collé), c’est tout, sauf le fruit du hasard.

yeerum: yeerum: Le tarif est, il me semble inférieur à celui d’une Renault Zoé neuve…

Et… en fait, je n’ai rien à ajouter…

Avec ou sans le dumping du gouvernement chinois ?

Et pour le SAV, sur ces trucs-là, tu peux sortir les mouchoirs.