SU7 : c'est officiel, la voiture électrique de Xiaomi sort en Chine, et à des tarifs plus compétitifs que ceux de Tesla

Côté moteurs, on profite ici des blocs HyperEngine V6 et V6S, plus performants que ceux de la Tesla Model S Plaid et de la Porsche Taycan Turbo S, que nous avons testée chez Clubic. Xiaomi promet également une batterie hors norme (avec sa technologie CTB, pour Cell-to-Body), avec trois modèles distincts : 73,6 kWh, 94,3 kWh, et enfin, 101 kWh.