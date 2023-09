Tesla montre la nouvelle Model 3 : autonomie, look et performances, découvrez-la avec nous

C'est dans un tweet en date du 1er septembre que Tesla Europe a montré la nouvelle Model 3, autrefois connue sous le nom de Projet Highland. Même si l'apparence globale du véhicule n'est pas violemment bousculée, on voit que la marque s'est concentrée sur l'aérodynamisme de la voiture. La silhouette de la berline est ainsi bien plus élancée et elle a l'air moins pataude qu'auparavant. Toutefois, le design reste tout à fait classique, et on ne peut pas dire que la marque ait vraiment pris des risques à ce niveau.