Tesla fait à nouveau évoluer sa Model 3

Après avoir reçu au cours du mois d’octobre un hayon électrique, le double vitrage, une nouvelle console centrale et surtout, une pompe à chaleur améliorant l’autonomie l’hiver, Tesla ajoute au catalogue des options du configurateur chinois un volant chauffant.

S’il s’agit d’une option à l’heure actuelle en Chine, il est probable que celle-ci soit ajustable après la commande via l’application mobile Tesla en achetant l’option par la suite. Le véhicule recevra certainement un volant identique, que l’option soit sélectionnée ou non à la commande, et sera activé ou non en fonction des options sélectionnées lors de l’achat.

La Model 3 reçoit également un nouvel habillage bois qui court jusqu’au milieu des panneaux de portes avant, une évolution qui a été découverte sur le Model Y la semaine dernière par Electrek sur le configurateur chinois alors que ce modèle rentre juste en production en Chine.