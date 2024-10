cmoileena

Je fais 2500 km par mois. Je charge 2 fois par semaine à la maison en heures creuses totalement transparent car pendant ce temps je dors… 1 prise à brancher 10 secondes maxi.

Je dois faire un long trajet de plus de 500km 2 ou 3 fois par an et 20 min d’arrêt pour recharger ne m’a jamais posé de problème vu que même en thermique j’ai toujours eu besoin de m’arrêter un moment pour prendre l’air. Bref il faut vraiment vivre et connaitre l’electrique. C’est que du plus pour ma part et ça n’a jamais été une contrainte. Seulement voilà perso je peux recharger à la maison et c’est le plus important pour qu’il n’y ai pas d’inconvénient. (borne offerte en plus dans mon cas)