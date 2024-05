Tesla va permettre d'améliorer l'autonomie de la Model Y avec une simple mise à jour. Mais il faudra payer !

Tesla a joué les cachottiers avec sa dernière Model Y Standard Range RWD, mise sur le marché depuis moins d'un an. Car cette voiture bénéficiait en fait d'une autonomie potentielle plus élevée que celle qui avait été affichée au premier abord par le constructeur.

En effet, elle était jusqu'alors commercialisée aux États-Unis avec une autonomie de 260 miles (soit environ 420 km). Or, on apprend directement de la part d'Elon Musk que certaines peuvent en fait rouler sans rechargement de batterie durant 320 miles (environ 514 km). Et ceux qui souhaitent bénéficier de la pleine puissance de la machine pourront le faire... en payant une somme supplémentaire !