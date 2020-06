Tesla officialise une nouvelle autonomie pour sa Model S Long Range Plus : 643 km au total

Pourtant équipée du même pack de batterie que la Model S 100D de 2019, la « Long Rang Plus » a bénéficié d'une hausse de son autonomie de l’ordre de 20 %. Pour ce faire, les équipes d’Elon Musk ont effectué une série d’améliorations issues des Model Y et Model 3 : réduire le poids du véhicule grâce à des matériaux plus légers utilisés pour ses batteries et son moteur en fait par exemple partie.