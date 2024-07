La dernière mise à jour de l'application Tesla va ravir ses propriétaires

Les propriétaires de Tesla le savent bien : leur voiture a tendance à se décharger même quand elle ne roule pas. Un phénomène agaçant, surtout quand on part en vacances et qu'on laisse son bolide sur un parking, et d'autant plus dangereux qu'il a mis la vie de cette enfant en danger.

C'est peut-être la période estivale propice aux départs en congé qui a poussé Tesla à sortir une mise à jour qui change la donne. Exit les sueurs froides en retrouvant sa voiture avec une batterie à plat ! Le constructeur américain a trouvé la parade pour que ses véhicules arrêtent de jouer les piles qui se vident toutes seules.