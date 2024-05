Les chargeurs domestiques de Tesla intègrent la gestion dynamique de l’énergie, voici à quoi ça sert

Quand on parle de l'entreprise présidée par Elon Musk, on pense inévitablement aux voitures électriques, à l'image de son Cybertruck, qui arrive en France. Mais la société américaine produit aussi des accessoires permettant la recharge, et notamment à domicile, à l'aide du Wall Connector. Un appareil qui se branche sur le même réseau que le logement d'une personne, pour pouvoir charger son véhicule chez soi. Et cet appareil va dorénavant bien mieux s'intégrer dans la consommation quotidienne d'électricité grâce au système de Gestion Dynamique de l'Énergie (GDE).