Si l'on voulait oser un jeu de mots, on dirait qu'Elon Musk nous électrise, entre ses modèles de véhicules électriques Tesla et sa façon controversée de diriger le réseau social X.com.

Et ça ne serait pas peu dire, tant Tesla fait un carton dans le domaine du stockage d'énergie résidentiel avec le Powerwall, ce gros boîtier high-tech accroché au mur qui permet de stocker l'électricité solaire et de la restituer quand on en a besoin.

Il semble d'ailleurs que cette solution séduise de plus en plus de foyers, surtout dans les zones où les coupures de courant sont fréquentes. Le succès est tel que Tesla vient de franchir la barre des 750 000 unités installées dans le monde. Et ce n'est qu'un début, car la firme californienne ne compte pas s'arrêter en si bon chemin avec son nouveau Powerwall 3 aux performances gonflées à bloc.