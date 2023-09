Tesla dévoile sa troisième génération de Powerwall

Le Powerwall 3 a été dévoilé il y a quelques jours. Légèrement plus compacte que son prédécesseur, la nouvelle batterie domestique de Tesla est aussi un peu plus puissante. Si sa capacité énergétique reste inchangée avec 13,5 kWh, la puissance continue de l'appareil passe à 11,5 kW, contre 7 kW en crête et 5 kW en continu précédemment.

Cette amélioration s'accompagne d'une réduction du nombre de Powerwall pouvant être associés. En effet, l'extension est ici limitée à trois unités identiques, pour une capacité totale de 40,5 kWh, et ne pourra pas être accompagnée d'autres solutions de batteries, y compris celles de Tesla. On ne sait pas non plus si l'appareil pourra être installé en extérieur, l'entreprise n'ayant pas encore communiqué sur le sujet et devant encore obtenir une certification IP.