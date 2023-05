Tesla : une fuite de 100 Go de données qui révèlent d'inquiétantes plaintes de clients

Les plaintes s'étalent de 2015 à mars 2022 et ont pour origine les États-Unis, l'Europe et l'Asie, les principaux marchés de Tesla. Handelsblatt recense plus de 2 400 plaintes relatives à un problème d'accélération impromptue, 1 500 plaintes concernant un souci de freinage (dont 139 relevant du déclenchement involontaire du freinage d'urgence) et 383 plaintes pour des « arrêts fantômes » suite à une erreur d'avertissement de potentielle collision.

Les problèmes les plus inquiétants rencontrés par les conducteurs sont des accélérations ou freinages soudains et loin d'être nécessaires, obligeant les utilisateurs à reprendre manuellement le contrôle du véhicule. Mais certains cas se sont soldés en accidents : voiture dans le fossé, collision avec un mur ou avec un véhicule arrivant en sens inverse…