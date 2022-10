Nouveau procès pour Elon Musk, accusé d'avoir menti sur l'Autopilot de Tesla

Le Department of Justice, équivalent américain du ministère de la Justice, l'accuse en effet d'avoir délibérément trompé les clients et les investisseurs de Tesla quant à la fiabilité de l'Autopilot de ses Tesla. L'enquête, ouverte il y a plus d'un an et révélée par l'agence Reuters ce 27 octobre, n'est pas la première du genre et fait suite à l'épidémie d'accidents mortels impliquant cette fonctionnalité début 2020.