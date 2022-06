Tesla mise en cause pour ses « freins défectueux » aux États-unis

Dans ce contexte, l’agence a décidé d’entamer une enquête concernant 416 000 véhicules : tous les Model 3 et Model Y vendus entre 2021 et 2022. Ainsi, elle demande à Tesla de lui fournir tous les rapports qui lui ont été communiqués concernant les freinages intempestifs, ainsi que les rapports d'accidents, de blessures, de décès et de réclamations pour dommages matériels.